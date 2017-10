Niedereschach Freude über zwei Großaufträge

Neu entwickelte Reinraum-Shuttles wurden rechtzeitig zur Messe vom Fraunhofer Institut erfolgreich zertifiziert. "Mit dem sogenannten Cleanroom Shuttle eröffnen wir Anwendungen in weiteren Markt-Segmenten, für die Fertigung in Reinräumen mit hohen Hygiene-Auflagen", so Worm. Branchen-Beispiele zur Anwendung seien die Herstellung von Medikamenten, Medizintechnik oder elektronischen Bauteilen, wie Wafern, oder in der Lebensmittelindustrie.

Das neu ausgegründete Hightech-Unternehmen Montratec GmbH verfügt über Firmenstandorte in Niedereschach (Baden-Württemberg) und Solothurn (Schweiz). Derzeit unterhält die Montratec GmbH direkte Vertriebe in Italien, USA und Asien, sowie weitere internationale Vertretungen.