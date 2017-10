Niedereschach Frauengemeinschaft feiert Jubiläum

Dass "Frauen in Niedereschach" etwas ganz Besonderes sind, hob Bürgermeister Martin Ragg in seiner Ansprache hervor. Schon früh hätten die Niedereschacher Frauen im Ort ein eigenes Selbstbewusstsein entwickelt, was auch von den Männern anerkannt worden sei. Ragg traf hier inhaltlich auch wieder mit Pfarrer Alexander Schleicher und seinem Hinweis auf das Wahlrecht der Frauen zusammen, als er erwähnte, dass in anderen Gemeinden noch intensiv darüber diskutiert worden sei, was Frauen in der Kommunalpolitik zu suchen hätten, als in Niedereschach vor rund 50 Jahren als einer der ersten Gemeinden Frau Simon zur Gemeinderätin gewählt wurde. Sicher auch darauf zurückzuführen, dass sich die Frauen aus der Gemeinde schon früh in der kfd organisiert haben. Sein Dank galt deshalb auch dem großen sozialen Engagement der Frauen in der Gemeinde. Und er halte es auch gerne mit Wilhelm Busch, der da geschrieben habe: "Lieber ein Onkel, der was mitbringt, als eine Tante, die Klavier spielen kann", meinte Ragg im Hinblick auf die Ehrengabe der Gemeinde, die er an Elke Obergfell vom Vorstandsteam im Anschluss überreichte.