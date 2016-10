Die Mitglieder der Frauengemeinschaft Niedereschach machten ihren Jahresausflug. Schon am frühen Morgen ging es los. Auf der Fahrt nach Meßkirch zum Campus Galli regnete es in Strömen, was der Stimmung jedoch keinerlei Abbruch tat. Christine Blessing hatte die Frauen unterwegs sehr interessant und lebendig über die damalige Zeit informiert, so dass die Frauen bestens für die Führung vorbereitet waren. Die Fremdenführerin beschrieb den Frauen das Vorhaben, den Campus, die Motivation der vielen Ehrenamtlichen so interessant, dass die zwei Stunden wie im Fluge vergingen. Anschließend ging es mit dem Bus weiter nach Sigmaringen. Dort verbrachten die Frauen Zeit in der Stadt, an der Donau oder im Café. Der gemeinsame Abschluss fand im Trossinger "Bahnhöfle" statt. Wohlbehalten und voller schöner Erinnerungen an den Ausflugstag kehrten die Frauen abends wieder in die Niedereschacher Heimat zurück. Foto: Bantle