Niedereschach Fragen über Fragen bei den Gemeinderäten

Niedereschach (alb). Intensiv beschäftigte sich der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung mit dem Investitionsprogramm für das Jahr 2017 (wir berichteten). Angesichts einer stattlichen Anzahl von Großinvestitionen in den kommenden Jahren (Schulsanierung, Renovierung Schloßberghalle, Neukonzeption Friedhof, Südumfahrung) wurde jede noch so kleine Investition hinterfragt.