Niedereschach Frage nach dem Einsatz der Kehrmaschine aufgeklärt

Um hier Missverständnissen und Spekulationen vorzubeugen, regte Werner Reich an, solche Maßnahmen rechtzeitig über die Medien den Bürgern transparent zu machen, damit nicht am Stammtisch – wie auch bei ihm in Kappel schon vorgekommen – Spekulationen verbreitet werden und die Bürger wissen, dass und vor allem wann eine Kehrmaschine in der Gemeinde Niedereschach eingesetzt werde.