Niedereschach Fortwirtschaft füllt Gemeindekasse

Im Bereich "Kulturen" sei unterhalb der Landesstraße 178 nach Kappel mit standortgerechten Laubbaumarten aufgeforstet worden. Beim Brennholz habe sich ein spürbarer Rückgang bei der Nachfrage nach Flächenlosen bemerkbar gemacht, was sicherlich auf die BEN-Fernwärmeanschlüsse zurückzuführen sei: Da bleibe jetzt so mancher Holzofen aus, weshalb man nun vermehrt auf die Vermarktung über Holzhackschnitzel setze.

Für das neue Forstjahr nannte Storz wiederum 3000 Festmeter, die als Einschlag geplant seien. Wobei immer das Fragezeichen bleibe, wie groß der Anteil schlechteren Holzes sei, weshalb man seit Jahren lieber etwas vorsichtig kalkuliere. Deshalb falle zum Jahresende das Resultat meist deutlich besser aus, als gerechnet. Nach Abzug der Ausgaben für Wegeunterhaltung, Waldkulturkosten und Holzfällung und Aufbereitung sei somit für 2017 ein Ergebnis von 57 500 Euro eingeplant.

Mit Revierförster Storz war auch Oberforstrat Bernhard Hake zur Sitzung gekommen und gab den Gemeinderäten einen Überblick aus Sicht des Forstverwaltung des Kreises, wonach 2016 aus fortstwirtschaftlicher Sicht ein echtes Jahr der Extreme gewesen sei. Ein kaltes, verregnetes Frühjahr, und die herbstliche Trockenheit hätten es der Forstwirtschaft nicht unbedingt leicht gemacht. Trotzdem sei gerade dies ein gewisser Vorteil gewesen: Entgegen großer Befürchtungen wegen der Trockenheitsschäden im Vorjahr habe es gerade deshalb kein Borkenkäferproblem gegeben. Den Holzmarkt betreffend sei 2016 ein relatives normales Jahr gewesen. Dank guter Baukonjunktur konnten die geschlagenen Holzmengen problemlos abgesetzt werden, und die exportorientierten Säger in der Region konnten auf den Auslandsmärkten einen guten Absatz erzielen. Dagegen seien beim minderwertigen Holz, wie Energieholz, die Lager noch voll, da durch die milden Winter der Energiebedarf auch an Hackschnitzeln enorm gesunken sei. Was das seit 2013 laufende Kartellverfahren mit gravierenden Auswirkungen auf die Organisation wie auch die Betreuung der Kommunal- und Privatwälder betreffe, so sei nach einem im kommenden Frühjahr zu erwarteten neuen Urteil des Oberlandesgerichtes noch alles offen. Grundsätzlich jedoch hätten – nach den Vorgaben des Landes – die Privatwaldbesitzer auch in Zukunft das Recht, qualifiziert betreut zu werden. Und die hohen Standards der Waldbewirtschaftung könnten auch zukünftig als gesichert gelten. Es dürfen keine weißen Flecken in der Betreuungslandschaft entstehen.