Niedereschach Floriansjünger gratulieren Jungmeister

Mitglieder der Familie, Freunde und Nachbarn wohnten der Zeremonie bei. Als der Baum aufgestellt und fertig beschildert war, ergriff Feuerwehrkommandant Jürgen Seemann das Wort.

Er gratulierte im Namen der Wehr dem Feuerwehrkameraden und frischgebackenen Meister zur erfolgreich bestandenen Prüfung und lobte das Engagement von Fabian Flaig für die Feuerwehr.

Aktivposten in der Feuerwehr

Mit seiner ganzen Einstellung und Tatkraft, sei er einer der Aktivposten in der Fischbacher Wehr. Wann immer es notwendig sei, stehe Flaig mit seinen Gerätschaften und seiner Arbeitskraft ehrenamtlich zur Verfügung. Infolge seiner vielen schulischen Verpflichtungen im Vorfeld der Meisterprüfung, sei der Probenbesuch zwar etwas rückläufig gewesen, angesichts der Doppelbelastung von Beruf und Meisterschule sei dies aber verständlich gewesen.

Gefreut hat sich Flaig auch über die Anwesenheit einiger Berufskollegen, der vielen Familienmitglieder sowie von Manfred Haas aus Flözlingen, auf dessen Betrieb Flaig ein Jahr seiner Landwirteausbildung verbrachte.

Nach dem Aufstellen wurde dann in der Garage von Flaig gemeinsam ein großes Fest in geselliger und unterhaltsamer Runde gefeiert. Mit vereinten Kräften hievten Mitglieder der Fischbacher Feuerwehr und einige Berufskollegen den Meisterbaum in die Höhe. Danach stellte sich alle vor dem aufgestellten, fertig geschmückten und bebilderten Meisterbaum zum Gruppenbild auf.