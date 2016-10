Niedereschach Feuerwehrprobe in der katholischen Kirche

Niedereschach. Eine spannende und abwechslungsreiche Herbsthauptprobe absolvierten am vergangenen Samstagnachmittag die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Niedereschach. Es kommt nicht alle Tage vor, dass – wie in der Übung angenommen – die Kirche brennt. Mittels Feuerwehrdrehleiter musste dann auch noch eine Person vom Kirchendach gerettet werden. Mit dabei war das DRK Niedereschach. in Niedereschach mit einem Sirenenalarm die Hauptprobe begann, war bereits eine Vielzahl von Schaulustigen vor Ort und im Gegensatz zu einem Ernstfall war dies ausdrücklich erwünscht.