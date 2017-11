Niedereschach Feuerwehrmann durch und durch

Kreisbrandmeister Florian Vetter und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Reinhold Engesser, überreichten dem verdienstvollen Fischbacher Kommandanten die Beförderungsurkunde. Bürgermeister Martin Ragg und Ortsvorsteher Peter Engesser zählten dabei zu den ersten Gratulanten. Beide wissen, was die Gesamtgemeinde an Jürgen Seemann hat. Der ehrenamtliche Dienst in der Feuerwehr und der damit verbundene Dienst am Nächsten ist Seemann eine Herzensangelegenheit. Er ist mit der Feuerwehr aufgewachsen, denn schon sein im vergangenen Jahr verstorbener Vater, Werner Seemann, der Ehrenkommandant der Fischbacher war, und schon Jürgen Seemanns Großvater Karl Seemann waren Mitglieder der Feuerwehr und Kommandanten. Für Jürgen Seemann ist der Dienst in der Feuerwehr eine Berufung, die ihm in die Wiege gelegt wurde.

Auch bei der Fischbacher Wehr und der Gesamtfeuerwehr freute man sich über die Beförderung ihres Kommandanten. Sowohl bei der Feuerwehr als auch bei der Gemeinde Niedereschach freut man sich auf die weitere gute Zusammenarbeit.