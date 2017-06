Niedereschach Feuerwehrleute sind stark gefordert

So musste ein gefährlich am dortigen Abhang liegendes Fahrzeug zunächst gegen ein weiteres Abrutschen gesichert werden, ehe dann, unter erschwerten Bedingungen am Hang und umgeben von Büschen und Bäumen, die im Fahrzeug eingeklemmten Insassen mittels Einsatz von Spreizer und Rettungsschere geborgen werden konnten, ebenso die Verletzten in den beiden anderen Fahrzeugen.

Reges Treiben, denn auch der Verkehr muss geregelt werden

Zudem musste der Verkehr geregelt werden, und so herrschte während der gesamten Großübung emsiges Treiben am und um den angenommenen Unfallort. Unter der Einsatzleitung von Kommandant Jürgen Seemann wurden die vielen zu bewältigen Aufgaben gelöst.

Nach der gelungenen Großübung wurde der Ablauf noch in aller Ruhe besprochen und analysiert, ehe man den Tag vor dem Gerätehaus in gemütlicher Runde ausklingen ließ. Solche Übungen, so Jürgen Seemann, seien wichtig, damit im Ernstfall die bestmögliche und schnellstmögliche Hilfe erfolgen könne.