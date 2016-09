Niedereschach Feuerwehr rettet Fische im Bach

Niedereschach - Die anhaltende Trockenheit macht sich in den Bächen der Gesamtgemeinde bemerkbar und hat am Dienstagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt. Einer Bürgerin fiel seit einigen Tagen auf, wie sich etliche Forellen, Groppen und Rotaugen in einer verbliebenen Pfütze des fast ausgetrockneten "Neuhauser Bächles", das in die Eschach fließt, tummelten und bereits heftig um Sauerstoff rangen. Als auf Grund der hohen Temperaturen das verbliebene Wasser immer schneller zu verdunsten drohte, informierte die Bürgerin Ortsbaumeister Leopold Jerger und bat um Hilfe. Jerger schickte zwei Mitarbeiter des Bauhofs los, welche versuchen sollten, die Fische in die Eschach umzusiedeln. Das funktionierte aber nicht, da sich alle Fische unter einer Felsplatte versteckten und das Wasserloch zum Schlammloch mutierte. Als Soforthilfe wurden erst einmal einige Eimer Frischwasser in die Pfütze gegeben. Und nun kam die Feuerwehr ins Spiel, die im vorliegenden Fall den Durst der Fische nach Sauerstoff und Wasser löschte.