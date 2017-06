Niedereschach FC-Mitglieder erleben vier Tage Südtirol

Das erste Ziel war Schloss Sigmundskron in der Nähe von Bozen. Heute ist das Schloss das Herzstück des Messner-Berg-Museums. Es thematisiert die Auseinandersetzung "Mensch-Berg".

Die Fahrt ging weiter nach Leifers, wo man das Hotel bezog. Der nächste Tag hatte es in sich, denn die große Dolomitenrundfahrt stand an. Bei tollem Wetter ging es über kurvenreiche Strecken, die dem Busfahrer wahre Fahrkünste abverlangten, vorbei an Marmolata, die Sella, der Rosengarten, der Schlern, die Geisler und der Langkofel. Mit der Kabinenbahn fuhren die Kappeler hoch – was sie da zu sehen bekamen, war atemberaubend.

Am dritten Tag war eine Stadtbesichtigung in Bozen angesagt. Der Reiseführer, der die Ausflügler drei Tage lang begleitete, erzählte die Geschichte der Stadt, die zu den ältesten Städten Südtirols zählt. Es ging weiter über die Südtiroler Weinstraße, bei der natürlich eine Weinprobe nicht fehlen durfte.