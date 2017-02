Niedereschach Fasnet unter Wehklagen verbrannt

Vieles, was längst vergessen war, Bilder von Menschen die Fischbacher Fasnetsgeschichte mitgeschrieben haben und von denen man längst Abschied nehmen musste, ließen nicht nur die Gründer der Narrenzunft, sondern auch die vielen anderen Besucher des "Kehraus" in der Bodenackerhalle in Erinnerungen schwelgen.

Bilder der ersten Bälle der Zunft, damals im mittlerweile nicht mehr existierenden "Kreuzsaal" bis hin zu den Bällen in der Bodenackerhalle, Bilder der Narrenumzüge und von vielen anderen Veranstaltungen wurden von Mike Meister in Profimanier auf der Videowand treffend in Szene gesetzt, so dass viele aus dem Staunen gar nicht mehr herauskamen.

Kurzum: Es war ein richtiger Volltreffer, wie die Fischbacher Narren das diesjährige Verbrennen gestaltet haben. Die große Narrenfamilie saß viele Stunden beisammen und genoss das gemütliche Beisammensein, ganz so wie sich dies Zunftmeister Christoph Droxner und sein Narrenrat im Vorfeld gedacht und gewünscht hatten.

Während das Fasnetverbrennen selbst von einer kleinen Besetzung des Musikvereins Fischbach musikalisch bereichert wurde, sorgte in der Halle beim Kehraus das Duo "Hart am Wind" für beste Unterhaltung.