Niedereschach/Dauchingen (alb). In der ersten Pfingstferienwoche vom 5. bis 11. Juni bietet die Seelsorgeeinheit An der Eschach gemeinsam mit der evangelischen Gesamtgemeinde Königsfeld eine Fahrt für junge Erwachsene im Alter von 15 bis 29 Jahre nach Taizé an. Anmeldungen nehmen bis spätestens 12. April Gemeindereferentin Kerstin Peter im Pfarrbüro Dauchingen in der Wilhelm-Feder-Straße 2 in Dauchingen, Telefon 07720/ 6 33 53 oder 0176/57 81 90 14, oder E-Mail Kerstin.peter@kath-andereschach.de entgegen. Die Kosten für die Busfahrt, Verpflegung und Unterkunft betragen 120 Euro. Informationen zu der Fahrt gibt es am Freitag, 12. Mai, ab 18.30 Uhr beim verbindlichen Vorbereitungstreffen im Kulturraum der alten Schule am Kirchberg 4 in Obereschach.