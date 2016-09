Niedereschach Es läuft mal wieder alles rund

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Fischbach hatten am Samstagabend alle Hände voll zu tun, den Verkehr zu regeln. Als die ausgewiesenen Parkplätze alle gefüllt waren, stellten Landwirte kurzfristig weitere Felder für Parkzwecke zur Verfügung.

Vor Beginn der Siegerehrung war es Daniel Lipp vom Organisationsteam ein großes Bedürfnis, rundherum allen Beteiligten zu danken, die zu dem großartigen Erfolg beigetragen hätten.

Allen voran nannte der die Landwirte und die beteiligten Hilfsorganisationen, unter anderem das THW Villingen, das DRK Fischbach, das DRK Niedereschach sowie die Feuerwehr Fischbach. Zudem dankte er den beiden Notärzten, die bei dem einen oder anderen Rennunfall mit kleineren Blessuren gefordert waren.

So bereitete ein Rennunfall kurz vor Mitternacht zunächst Sorgen. Da ein Krankenwagen kommen musste, um den verletzten Fahrer abzutransportieren, wurde das Rennen unterbrochen, konnte aber bald weitergeführt werden.

Da auch alle anderen Rennunfälle glimpflich endeten und auch sonst alles rund lief, sah man nach dem Rennen am Sonntagmittag nur zufriedene Gesichter. Egal ob beim Rennen selbst, dem freien Training, der technischen Abnahme der Mofa, dem Qualifying, dem Le-Mans-Start, dem Zieleinlauf, der technischen Nachkontrolle der Mofas der drei Erstplatzierten oder der Freinacht in der "Kolbenfresserbar" mit DJ: Es klappte alles wie am Schnürchen.

Vor diesem Hintergrund kündigte Daniel Lipp bei der Siegerehrung auch gleich an, dass es in zwei Jahren, in 2018, die Jubiläumsauflage des Fischbacher Mofarennens geben werde – zum zehnten Mal. Dann werde den drei erstplatzierten Teams ein Startrecht eingeräumt. Alle anderen Teams müssten sich wieder neu bewerben, erklärte Daniel Lipp.