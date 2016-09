Niedereschach Es läuft mal wieder alles rund

Niedereschach-Fischbach. Tausende Besucher strömten a zum neunten internationalen Fischbacher Mofa-Langstreckenrennen. 52 Teams waren dabei am Start. Am Ende siegte das Team "Brunner" aus Hirrlingen. Mit Teamchef Dominic Brunner an der Spitze schaffte es in den 17 ¾ Stunden stolze 300 Runden.