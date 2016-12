Niedereschach Es herrscht stets gute Stimmung

Das Jahr war wieder geprägt von einer Vielzahl an interessanten Zielen. "Was mich und Sie wahrscheinlich auch gefreut hat, war die stets positive Grundstimmung, egal, wohin wir gingen, egal, ob das Wetter gut oder weniger gut war", so Stärk. Er gab einen Rückblick auf die Touren, die 2016 gemacht wurden und einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten im kommenden Jahr.

Danach informierte Bürgermeister Martin Ragg die Senioren über die aktuelle Kommunalpolitik. Er ging auf die neuen Wohnformen für Senioren ebenso ein, wie auf den diskutierten und geplanten Bau der Südumfahrung für Niedereschach. Zudem berichtet er über die im Frühjahr beginnenden Erweiterung im Bereich des Betreuten Wohnens und den Beschluss zur kostenintensiven Sanierung der Schule zur Erhaltung des Schulstandortes Niedereschach. Diesen Beschuss nannte Ragg "historisch". Auch zeige er deutlich, dass die Gemeinde hinter der Schule stehe und an die Zukunft des Schulstandortes glaube, zumal man in diesem Bereich sehr eng und fruchtbar mit den Nachbargemeinde Deißlingen und Dauchingen zusammenarbeite.

Die Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar bezeichnete Ragg als Erfolgsmodell, von dem alle beteiligten Gemeinden profitieren. Erfreulich sei, dass auch die Gemeinde kräftig im Schulbereich investiere, so dass auch hier ein "Gleichklang" zwischen Niedereschach und Deißlingen zu verzeichnen sei. Ferner richtete Ragg einen Appell an die Senioren zur Mitarbeit im Bereich der Nachbarschaftshilfe als Beispiel für die Jüngeren.