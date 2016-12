Niedereschach Es geschehen unvorstellbare Dinge

Niedereschach-Fischbach. Die Aufführungen finden am Donnerstag und Samstag, 5. und 7. Januar, in der Bodenackerhalle Fischbach statt. Einlass ist ab 17.30 Uhr, Beginn um 19.30Uhr.

Unter der Regie von Uli Scharnitzki wird gelernt und geprobt, denn alle Akteure möchten den Zuschauern an diesen beiden Tagen wieder eine "bühnenreife" Vorführung bieten. Auf die Komödie darf man gespannt sein, denn in dem Stück geschehen unvorstellbare Dinge. Es geht um noch nicht finanzierte neue Glocken für Fischbach, um den neuen Pfarrer im Ort und um eine kaum vorstellbare Verfehlung des neuen Geistlichen. Schuld daran soll der zu viel getrunkene Most gewesen sein. Dazu kommen Beziehungsprobleme, Beleidigungen, Eifersucht und immer wieder taucht eine fremde Person auf, die unbedingt den Pfarrer sprechen möchte. Es ist also viel los auf der Bühne.

Wie im vergangenen Jahr bei dem Stück "Wenn der Landarzt schläft" stammt auch diese Komödie in drei Akten aus der Feder von Monika Szabady. Die FC-Theatergruppe würde sich freuen, wenn wieder viele Besucher den Weg in die Bodenackerhalle finden würden, denn Spaß ist garantiert.