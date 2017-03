Niedereschach Erziehungswissenschaftler referiert über das Lernen

Peter Struck ist Erziehungswissenschaftler an der Universität Hamburg. In seinem Vortrag über "Hirngerechtes Lernen" stellt er dar, was besonders erfolgreiche Schulen in Deutschland und weltweit mit dem Lernen anders machen. Er zeigt auf, dass junge Menschen heute infolge der multimedialen Vernetzung im Kinderzimmer und der Smartphones ganz anders in ihrem Hirn vernetzt sind und deshalb anders lernen als frühere Generationen, informiert der Verein in einer Pressemitteilung.

Dabei geht es auch um lernpsychologische Erkenntnisse, die besagen, dass Jungen anders lernen als Mädchen und dass Kinder anders lernen als Jugendliche. Er geht ein auf die neuen Herausforderungen durch Individualisierung, Rhythmisierung, Inklusion und jahrgangsübergreifende Lernfamilien, auch auf flexible Eingangsphasen und auf den Weg zur Ganztagsschule.

Dabei geht es auch um Partnerarbeit, um Lernen durch Handeln, Ausprobieren, Aussprechen und vielem mehr.