Knapp ein Jahr nach dem ersten Spatenstich ist es nun soweit: Das neue Touratech-Logistikzentrum mit Shop, Lager und Verwaltungsgebäude ist fertiggestellt. Die offizielle Eröffnung findet im Oktober statt. Der Neubau in der Dauchinger Straße 80 in Niedereschach ist die größte Investition in der Geschichte der Touratech AG, dem größten Arbeitgeber innerhalb der Gesamtgemeinde. Im Vorfeld der Investition gab es für die Gemeinde einige Hürden zu nehmen. Foto: Bantle