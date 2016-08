Niedereschach Ernten per Hand wie zu Opas Zeiten

Niedereschach-Fischbach. Im Mittelpunkt wird beim Herdepfelfest, wie schon bei der gelungenen Premiere im Jahr 2014, die Kartoffel stehen – besonders natürlich auf der Speisekarte. Ebenso wird der Hauptteil der verwendeten Kartoffeln und Zutaten aus Fischbach und der Region kommen. Mitglieder des FC Fischbach verarbeiten diese frisch, wobei die Herdepfel derzeit noch im Boden schlummern und dort heranwachsen und -reifen.

Wie schon 2014 werden auch in diesem Jahr Mitglieder des FCF zur Kartoffelhacke greifen und in Fischbach einen Teil der Knollen in mühevoller Handarbeit selbst ernten – ganz so wie zu Opas Zeiten.

Den Auftakt des Herdepfelfestes gestaltet am Samstag, 24. September, der aus Rottweil stammende Heinrich del Core. Der aus Funk und Fernsehen bekannte Kabarettist macht mit seinem Programm "Alles halb so wild" in Fischbach Station. Beim FC freut man sich auf den Abend, der bereits jetzt restlos ausverkauft ist. Nach dem Auftritt von Heinrich del Core sind alle zur großen Party mit DJ Martin Eitzert eingeladen.