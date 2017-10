Niedereschach (alb). Altes und wertvolles Brauchtum der Ahnen lebendig zu erhalten und der Nachwelt weiterzugeben, das hat sich der Trachtenverein Reckhölderle Niedereschach auf die Fahnen geschrieben. In Gottes Namen, genau wie es die Vorfahren auch getan haben, fanden sich in den Jahren 1954 und 1955 13 junge Mädchen und neun kräftige Burschen aus Niedereschach zusammen, um unter der Leitung von Gertrud Faber den Trachtenverein zu gründen. Seither binden die Mitglieder auch Jahr für Jahr zum Erntedankfest eine wunderschöne Erntekorne, die dann jeweils zu Beginn des Erntedankgottesdienstes in die Kirche getragen wird. Im Altarraum der katholischen Kirche soll sie auch daran erinnern, dass gute Ernten nicht selbstverständlich sind. Damit die Erntekrone auch von Menschen gesehen wird, die am Erntedankgottesdienst nicht dabei sein konnten, wurde sie im Foyer des Niedereschacher Rathauses aufgestellt. So manchem Betrachter gehen beim Anblick der mit vielen Getreideähren gebundenen Krone die Augen auf und wer genau hinschaut, für den ist schnell erkennbar, welche mühevolle Kleinarbeit dahinter steckt.