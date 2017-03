Niedereschach Erfolgreiche Twirlerinnen

Am Samstag präsentierte sich die TTSG mit neun Tänzen beim Regio-Cup. Luisa Weiß belegte in der Disziplin 2Baton den dritten Platz. Laura Epperlein startete erstmals in 2Baton Senior und wurde ebenfalls Dritte. In der Disziplin Artistic Twirl belegte Duygu Celik Platz elf und Anika Podolski Platz acht. In der Kategorie Solo A gewann Nele Epperlein Gold. Das Artistic Duo von Sophia Sauter und Nele Epperlein gewann ebenfalls die Goldmedaille.

Chance in eigenem Level Medaille zu erhalten

Beim Twirling Talent Contest (TTC), bei welchem die Sportler nach den Kriterien Stabtechnik, Performance und Körper bewertet werden, hat jeder Sportler die Chance, in seinem eigenen Leistungslevel eine Medaille zu erhalten. Dort startete erstmals Hannah Schütz mit ihrem Tanz und wurde mit Silber belohnt. Nele Epperlein und Lara Danelutti gaben ihren ersten Duo Tanz nochmals zum Besten und gewannen für ihre Darbietung Gold.