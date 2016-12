Niedereschach Er vertritt nun ebenfalls Interessen

Niedereschach. Die Ernennung Stahlbergers nahm Bürgermeister Martin Ragg, begleitet vom Beifall aller Ratsmitglieder, in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend vor. Ragg betonte , dass es in der Gemeinde Niedereschach seit vielen Jahren Tradition sei, Behindertenbeauftragte zu haben. Bisher werde diese Funktion von Rüdiger Stern und Walter Kubas ausgeübt. Die beiden Behindertenbeauftragten geben immer wieder wertvolle Tipps, was, wo und mit welchen teils einfachen baulichen Mitteln und ohne große Kosten, behindertengerecht umgestaltet werden könnte.

Betroffene hätten diesbezüglich einen ganz anderen Blick auf bestimmte Dinge und Situationen in allen öffentlichen Bereichen, sagte Ragg. Stets habe man mit den beiden Behindertenbeauftragten sehr fruchtbar zusammengearbeitet. Seit mehr als einem Jahr sei nun auch der auf den Rollstuhl angewiesene Alexander Stahlberger mit im Boot. In Absprache mit den beiden bisherigen Behindertenbeauftragten sei es nun an der Zeit, Stahlberger zum dritten Behindertenbeauftragten der Gemeinde zu ernennen.

Alexander Stahlberger erzählte, dass er vor rund zwei Jahren nach Niedereschach gezogen sei. Er fühle sich in der Gemeinde sehr wohl, gut angenommen und habe sich bezüglich der Arbeit als Behindertenbeauftragter bereits mit Rüdiger Stern und Walter Kubas unterhalten. Er sei gerne bereit, dieses Amt zu übernehmen. Beruflich sei er bis zu einem Schlaganfall vor 15 Jahren im bautechnischen Bereich tätig gewesen. Er sei verheiratet, habe drei Töchter, drei Enkelkinder. Er freue sich sehr auf die anstehende Aufgabe.