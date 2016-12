Niedereschach Engesser hofft auf schnellen Flächen-Verkauf

Grundstückspreis ein "Schnäppchen"

Gemeinderat Edgar Lamparter regte an, die aus seiner Sicht etwas knapp bemessenen Zahlen etwas zu erhöhen, damit die Gemeinde einen entsprechenden finanziellen "Puffer" habe.

Hierzu erklärt Haberstroh, dass man mit den rund 51 Euro pro Quadratmeter für das Gewerbegebiet in Fischbach mehr oder weniger an der oberen Grenze sei. Man wolle keinesfalls, dass Grundstücke dort noch teurer werden. Der Preis, so der Bürgermeister Ragg, sei für Fischbach bereits jetzt entsprechend hoch und alles andere als ein "Schnäppchen".

Lamparters Ratskollege Rüdiger Krachenfels hinterfragte, wie sicher es sei, dass es bei den nun von der Verwaltung veranschlagten Kosten auch tatsächlich bleibe. Hierzu betonte Haberstroh, dass man sich da auf die Zahlen und Berechnungen des Fachbüros verlasse. Im Normalfall, passe dies.

"Riedwiesen Mitte" in Angriff genommen

Fischbachs Ortsvorsteher und Gemeinderat Peter Engesser erklärte, dass es gut sei, dass das Gewerbegebiet "Riedwiesen Mitte", nun endlich in Angriff genommen werde. Er hoffe und wünsche, dass die Flächen dann bald wieder verkauft sind, damit das Geld wieder in die Gemeindekasse zurückfließen könne.

Auf Nachfrage von Gemeinderätin Manuela Fauler, wie hoch der Quadratmeterpreis für Gewerbegebietsflächen im Kernort Niedereschach sei, antwortete Ragg dass dieser bei 57,30 Euro liege. Armin Müller bat die Verwaltung darum, bei anstehenden Verkaufsgesprächen die Interessenten ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass bei der Erschließung auf jedes Grundstück das Glasfaserkabel verlegt werde. Dies, so Ragg, habe man bei den bisherigen Gesprächen bereits getan, denn dies sei durchaus ein Grund, mit dem man "wuchern" könne.