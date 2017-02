Niedereschach Engagement ausbauen

Bei diesem Projekt könne jeder zeigen, was ihm Menschlichkeit und soziale Wärme bedeute. Ragg ist davon überzeugt, dass der Dank derjenigen, denen in einer Notlage geholfen werde, jeden Helfer um ein Vielfaches entschädigt werde. Jeder könne unerwartet in eine Notlage geraten und dann sei es gut zu wissen, dass in der Gemeinde ein solches Hilfsangebot bestehe.