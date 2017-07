Niedereschach Einfühlsame Künstlerin begeistert bei Premiere

Im Haus "Lebensquelle" in Schwenningen begeisterte Mauch die vielen Besucher. Mit Musik und ganz besonderen, tiefsinnigen, nachdenklich stimmenden Erzählungen, aufgelockert durch dazu passende stimmungsvolle Bilder und Kurzfilme, ging die Künstlerin auf viele Bereiche des Lebens und des Universums ein.

Die Musik- und das Klavierspiel begleiten die sensible und einfühlsame Künstlerin schon ihr ganzes Leben lang, ebenso ihre Vorliebe für schöne und tiefsinnige Textimpulse. Da lag es durchaus nahe, diese beiden Leidenschaften in "Musik & Poesie" zu verbinden.

"Musik beginnt da, wo Worte enden", so Annette Mauch. Mauch ging auf Dinge wie Trauer und Mitgefühl ein, ebenso auf das so wertvolle Gut Gesundheit. Sie begeisterte nicht nur mit ihren Texten und Kurzfilmen, sondern auch am Klavier, mit den zu den jeweiligen Texten passenden Kompositionen, beispielsweise von Rod Stewart und Peter Maffay bis hin zu berühmten Geigern. Eine von vielen Erzählungen war die Geschichte vom "suchenden Segler", der sich vom Wind treiben ließ, weil er nicht wusste, was er suchte.