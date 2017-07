Niedereschach Eine fußballrunde Sache: Kinder lernen Teamgeist spielend

Die kostenlose Durchführung der gemeinsamen Fußballtage ermöglicht es Kindern aus allen Schichten und Umfeldern einander besser kennen und schätzen zu lernen. Und das Programm, das die Kinder an diesem Vormittag absolvierten, hatte es in sich mit speziellen Koordinationsübungen wie bei den Stars, als auch Übungen für den alltäglichen Sportunterricht an den Schulen. Wichtig dabei, was die beiden Trainer auch immer wieder betonten, ist die Balance zwischen Spaß und Disziplin.

Am Ende bekam jeder Teilnehmer einen wertvollen Leder-Profifußball geschenkt.