Niedereschach Ein Sinkinger Urgestein verlässt das Dorf

Zusammen mit seiner Frau Ilse war er jahrzehntelang im Nebenerwerb in der Landwirtschaft aktiv. Seine Familie, zu der neben seiner Frau auch seine fünf Kinder Ulrike, Roland, Rubin, Stefan und Cornelia und insgesamt 13 Enkelkinder zählen, war ihm immer eine Herzensangelegenheit, ebenso wie die Fischbacher Vereine.

Der Verstorbene war Gründungsmitglied beim Angelverein "Teufental", Ehrenmitglied beim Musikverein Fischbach, beim FC 1920 und beim DRK. Jahrelang war Müller in jungen Jahren aktiver Spieler beim FC und als "Mittelläufer" einer der Garanten für viele schöne Erfolge des FC in der damaligen A-Klasse, der heutigen Bezirksliga.

Auch als Vorsitzender stand Müller früher beim FC in der Verantwortung. Beruflich war Erich Müller viele Jahre als Maschinenschlossermeister bei der Firma IG Weisser in St. Georgen tätig, wo er Abteilungsleiter in der Fertigung war. Seine große Liebe jedoch galt der Landwirtschaft und der Fischzucht.