Niedereschach Ein Meisterbaum für Fabian Fleig

Gefreut hat sich Flaig auch über die Anwesenheit einiger Berufskollegen, der vielen Familienmitglieder sowie von Manfred Haas aus Flözlingen, auf dessen Betrieb Flaig ein Jahr seiner Landwirteausbildung verbrachte.

Nach dem Aufstellen wurde dann in der Garage von Flaig gemeinsam ein großes Fest in geselliger und unterhaltsamer Runde gefeiert. Mit vereinten Kräften hievten Mitglieder der Fischbacher Feuerwehr und einige Berufskollegen den Meisterbaum in die Höhe. Danach stellte sich alle vor dem aufgestellten, fertig geschmückten und bebilderten Meisterbaum zum Gruppenbild auf.