Niedereschach Ein magischer "Hauch von nichts"

Niedereschach-Fischbach. "Es ist ein Hauch von nichts", so beschreibt es Simone Feyer, doch schon dieser Anschein entfaltet eine große "Anziehungskraft", es sei "wie Magie". Gold – für Anleger ist es ein ›sicherer Hafen‹, für Kunstliebhaber ein Hingucker – und für Feyer noch viel mehr: "Es ist eine Kleinigkeit, die etwas wertvoll macht."

In ihrer Werkstatt im Niedereschacher Ortsteil Fischbach stehen ihre "Eichhörnchen-Pinsel", mit den Haaren vom Fell der braunen Nager. "Das ist ideal, weil das Eichhörnchenfell sehr weich ist und die Goldblätter nicht beschädigt." In dieser Form kommt das Edelmetall nämlich in ihrer Werkstatt an und zwar – ganz unspektakulär – per Post.

Die Blättchen kommen von einem "Goldschläger" aus Bayern. Minen auf der ganzen Welt liefern diesem den seltenen Rohstoff als zwei mal zwei Zentimeter kleine Nuggets, die wortwörtlich platt geschlagen werden. Das Blättchen ist am Ende gerade einmal noch ein Hundertstel Millimeter dick. Es ist so dünn, dass es zwischen ungeschickten Fingern einfach zerbröselt – und als Staub davon weht.