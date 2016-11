Niedereschach Ein Lebenstraum erfüllt sich

Wo es genau hingehen wird, steht für Beide noch nicht so richtig fest. Das machen die Beiden davon abhängig, wie es ihnen wo gefällt. Auf jeden Fall will das Paar jedoch Italien, Frankreich, Portugal und Spanien bereisen, eventuell kommen noch weitere Länder hinzu, mindestens vier- sechs Monate, eventuell auch länger, werde die Reise dauern. Beim Abschied am Sonntagmorgen in der Fischbacher Ortsmitte kam im Beisein der Kinder und Enkelkinder von Schulz und einigen Freunden, dann aber doch etwas Wehmut auf, aber natürlich überwog bei dem Paar die Vorfreude auf die bevorstehende Tour durch Europa.