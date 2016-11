Niedereschach Ein Jahr Auszeit in Afrika

Nun ist die Familie wieder zurück in Deutschland und auf dem Rückweg in ihre Heimat Kleinheppach, bei Korb. Jochen und Kerstin Schmider machten zusammen mit ihren Kindern Silas, Mio und Juli, natürlich einen Abstecher zu ihren Eltern und Großeltern, Irmgard und Erwin Schmider, am Eichberg in Niedereschach. Noch bis heute werden sie, sehr zur Freude von Irmgard und Erwin Schmider, in Niedereschach sein.

Natürlich gibt es viel zu erzählen, wenn man eine solche, außergewöhnliche Reise, hinter sich hat. Die Reiseroute führte durch Namibia, Südafrika, Lesotho, Swasiland, Botswana, Sambia, Malawi, Kenia, Äthiopien, Sudan und Ägypten. Vom Dach des umgebauten Feuerwehrautos, das man liebevoll "Onkel Deutz" getauft hat, beobachteten sie von einer Büffelherde bis hin zu Löwen, Elefanten und Giraffen zahlreiche wilde Tiere aus nächster Nähe.

Natürlich hielt die Familie, während der fast einjährigen Reise, ständig Kontakt zu allen Verwandten, Bekannten und Freunden in Deutschland. Nach Weihnachten wird die Familie dann wieder in den Alltag zurückkehren. Die Kinder in die Schule und die Eltern in ihre Berufe.