Niedereschach Ehrenmitgliedschaft nur noch auf Vorschlag

Vor diesem Hintergrund hat der Verein bei der Mitgliederversammlung aufgrund eines einstimmigen Beschlusses die Satzung auf Vorschlag des Vorstands geändert. "Die Ehrenmitgliedschaft im MVN soll etwas ganz Besonderes sein", sagte der Vorsitzende Markus Vosseler.

Bislang war in der Satzung festgelegt, dass passive Mitglieder nach 30 Jahren ununterbrochener Vereinszugehörigkeit zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Dieser Passus in der Satzung wird nun komplett gestrichen. Künftig wird die Ehrenmitgliedschaft passiven und sonstigen Mitgliedern und Förderern, welche sich um den Verein verdient gemacht haben, nur noch auf Vorschlag des Vorstands mit Zustimmung der Mitgliederversammlung zuerkannt. Aktive Vereinsmitglieder, also Musiker, welche dem Verein ohne Unterbrechung 25 Jahre angehören, werden jedoch laut Satzung weiterhin zu Ehrenmitgliedern ernannt. Dafür benötigt man keinen Vorschlag des Vorstands und keine Zustimmung der Mitgliederversammlung.

Unabhängig von der nun beschlossenen, aber noch nicht vollzogenen Satzungsänderung, ernannte Markus Vosseler auf der Grundlage der bisherigen Satzung gleich 19 passive Mitglieder – von denen einige frühere auch einige Jahre aktiv mit dabei waren – zu neuen Ehrenmitgliedern des Vereins. Dies waren Hubert Modler, Holger Herbst, Konrad Asal, Hans Bantle, Albrecht Beck, Hansjörg Blank, Hans-Jürgen Glatz, Herbert Hengsteler, Edgar Jerger, Lothar Laube, Adolf Lindinger, Hans-Jürgen Lindinger, Siegmund Löffler, Elisabeth Oehler, Edwin Riedlinger, Alwin Rist, Karl Schuler, Claus Stange und Reiner Schütz.