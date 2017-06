Niedereschach Durch Neubau mehr Platz für Patienten

Wie notwendig diese Spenden zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs in einer solchen Reha-Klinik sind, machte Stephan Maier deutlich. Immer wieder müsse in der Klinik etwas getan werden, entsprechend den Bedürfnissen der Patienten: Ausweitung des therapeutischen Bereiches und in erster Linie Maßnahmen zur Unterbringung der Patienten stünden dabei an oberster Stelle.

So seien die Räumlichkeiten zur Unterbringung der Patienten 1982 gebaut worden, für eine andere Klientel und in einer anderen Zeit mit ganz wenig Platz und Raum. Einige Familie mussten bis jetzt zu dritt in einem Raum untergebracht werden – mit all den Schwierigkeiten und Problemen, die sich daraus ergeben. Die Wohnsituation musste verbessert werden, was mit einem Neubau umgesetzt wird. Damit kann den Patienten ab Sommer der nötige Raum geben werden.

Auch eine Erweiterung des Spielplatzes komme dazu, mit Sinnesparcours zum Riechen, Fühlen, Tasten und Barfußweg, was Summen verschlinge und dafür seien die Pflegesätze einfach nicht ausgelegt. "Wir sind deshalb auf diese Spenden einfach angewiesen", sagte Stephan Maier.