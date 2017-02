Niedereschach Dschungel-Buch zum 44-jährigen Bestehen

Da Schnapszahlen bei den Narren besonders wichtig sind, feiert man das 44-jährige Bestehen der Zunft als Jubiläum, das zahlreiche Höhepunkte und auch einige Neuerungen bietet.

Zu den Glanzpunkten zählen am morgigen Schmotzige Dunnschtig ab 11 Uhr das 34. Narrengericht im Landgasthof Zum Mohren, der Jubiläumsumzug am Fastnacht-Sonntag um 14 Uhr mit zahlreichen Zünften und Hästrägern sowie um 20 Uhr der große Zunftball in der Bodenackerhalle unter dem Motto "Das Beste aus 44 Jahren NZ Fischbach", sowie Tanz und Unterhaltung mit DJ James.

Zu den Neuerungen zählen am Freitag, 24. Februar, eine "Affenstarke Jubiläumsparty" mit den "Club Designer DJs" im Partyzelt an der Bodenackerhalle. Auch das "FasnetVerbrennen"gibt es in neuer Form, verbunden mit einem Video-Vortrag der vergangenen 44 Jahre auf Großleinwand und anschließendem Kehraus mit der Band "Hart am Wind".