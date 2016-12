Niedereschach Dorfweihnacht mit Höhepunkt

Die Vereine haben ein stimmungsvolles Programm zusammengestellt. Die Musik- und Trachtenkapelle spielt zur Unterhaltung auf, es werden Geschichten zur Weihnachtszeit vorgetragen und der Nikolaus und sein Ruprecht schauen wohl auch vorbei.

Als Höhepunkt der Feier bietet die Theatergruppe ein fast schon kriminelles Luststück. In diesem Einakter von Werner Harsch mit dem Titel "Spuk bei Ruffers", geht es unter der Regie von Heike Formella und Peter Hezel, die auch soufflieren, hoch her. Im Mittelpunkt steht die Familie Ruffer, die irgendwo auf dem Land lebt. Eine bürgerliche Familie, in der die Hausfrau ein unerbittliches Regiment führt. Ihr Hang zur gesunden Lebensweise erregt das Gemüt ihres Vaters. Ein leblos angetroffener Opa, ein durch das Haus wandelnder Geist und eine aufdringliche Nachbarin bringen das Familienleben der Ruffers jedoch ziemlich durcheinander.

Die Theatergruppe ist seit Wochen am Üben und fiebert dem Auftritt am Sonntag entgegen.