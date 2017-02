Niedereschach "Donald Trump im Wolfspelz" will eine Mauer nach Fischbach bauen

Das Narrenvolk war begeistert, denn der traditionelle Wasserträgerball als jährlicher Höhepunkt der Schabenhauser Fasnet bot wieder viel Abwechslung und immer wieder waren Zugaben fällig. Auffallend waren, wie in Schabenhausen gewohnt, die herrlichen Kostüme der Akteure der verschiedenen Tanzgruppen, und dem passte sich, getreu dem Ballmotto "Willkommen auf der Schlierbachnarren-Ranch", auch die auf ihrem Pferd "Marta" reitende Ansagerin, Heidi Kaiser, an. Sie fand stets die passenden Überleitungen zu den jeweiligen Programmpunkten und führte als Großgrundbesitzerin die närrischen Gäste durch ihre Ranch und das Programm. Nachdem Zunftmeisterin Karin Höllein die vielen Gäste begrüßt hatte, darunter auch Ortsvorsteher Alfred Irion, dessen Stellvertreter Wilfried Greinus sowie Abordnungen der Patenzunft aus Unterkirnach, der Narrenzunft Niedereschach und der "Bettelwieber" aus Burgberg, ging es flott ist. Als erstes begeisterte die Zunftgarde, mit Selina Formellla, Selina Blank, Nele Aretz und Lilli Aretz. Die vier Mädchen boten nicht nur einen Gardetanz, sondern später auch noch einen mitreißenden Showtanz. Klasse dargeboten wurde auch der Brauchtumstanz der Schabenhauser "Brunnenschrecks". Philipp Obergfell, Sascha Staiger, Christian Blank, Sarah Obergfell, Tatjan Kachler, Kevin Buch, Dennis Ulmschneider, Marco Formella und Oliver Mager "erzählten" dabei tanzend die Geschichte der beiden Schabenhauser Narren-Symbolfiguren, dem Wasserträger und dem Brunnenschreck.

Hochpolitisch wurde es beim "Rotkäppchen-Auftritt" von Nadine und Martin Heitz, bei dem sich der amerikanische Präsident, Donald Trump" als "Wolf im Wolfspelz" präsentierte. "I love Schabenhausen, Schabenhausen first and I want make Schabenhausen great", so das Bekenntnis des "Wolfes". Er verglich Fischbach mit Mexiko und will als erstes eine Mauer nach Fischbach bauen, den Kernort Niedereschach verglich er mit Russland, weil Niedereschach 1971 den Schabenhausern die Selbständigkeit nahm, ähnlich der Krim, Bürgermeister Martin Ragg verglich er mit Putin. Natürlich durfte auch ein Angriff auf verschiedene Journalisten nicht fehlen, vorsorglich zählte der "Trump im Wolfspelz" die Zeitungen und Sender auf, die er nicht im Saal haben wollte. Während er einige "alternative Fakten" zum Besten gab, mussten alle Übertragungsmikrophone ausgeschaltet werden. Das "Rotkäppchen" war entsetzt, besoff sich vor Kummer und Entsetzen und sparte nicht mit einer klaren Aussage. "Früher im Wilden Westen hätte man so einen mit Steckbrief gesucht". Einfach Spitze waren wieder einmal die "Schlierbachboys", Christian Höllein, Rolf Fischerkeller, Harald Kunzelmann, Alfred Irion, Stefan Kaiser, Joachim Schieke und Helmut Koch, die als tanzenden Cowboys über die Bühne wirbelten. Dem standen die "Easy Cowboys" Simone Serowy, Jens Dude, Heike Formella, Mike Formella, Marion Kunzelmann, Sonja Blank, Martin Blank, Nadine Kneipp und Michael Kneipp in nichts nach. Kein Auge trocken blieb auch beim Tanz der "Schlierbachwieber", die von Gudrun Müller auf Gitarre begleitet, als "Die wilden Kühe" den Saal zum Beben brachten.