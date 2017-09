Niedereschach Die Sonne lacht

Zum 50. Mal wurde diese Traditionsveranstaltung des Trachtenvereins durchgeführt, und passend zu diesem beeindruckenden Jubiläum lachte auch die Sonne vom Himmel. Viele Besucher wohnten dem vor allem für die Kinder so spannenden Lauf bei.

Rund 50 Kinder waren es, die aktiv am Hammellauf teilnahmen und jedes der Kinder hoffte inständig darauf, dass der unter einem Tuch platzierte Wecker just in dem Moment klingeln würde, wenn sich die Fahne, gerade in den eigenen Händen befindet. Dies war dann bei Enya Jerger der Fall. Sie hielt die vom Vorsitzenden des TVR, Claus Stange, reihum gereichte Fahne in Händen, als der Wecker klingelte und ist nun stolze Hammelbesitzerin. Trostpreise gab es für die vor und hinter dem Gewinner platzierten Tabea Brugger und Simon Jerger. Der in der Mitte des Laufkreises angebundene Hammel, der aus dem Streichelzoo in Niedereschach stammt, nahm den ganzen Trubel um sich herum ziemlich gelassen hin. Er graste zunächst friedlich vor sich hin, legte sich dann zur Ruhe und beäugte die vielen Menschen um sich herum, ohne große Scheu. Vor, während und nach dem Hammellauf, wurden die vielen Gäste vom Team des TVR auch kulinarisch verwöhnt. Viel Beifall gab es nach dem Lauf auch für die verschiedenen Kinder- und Jugendgruppen des Trachtenvereins, die Tänze vorführten.