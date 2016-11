Niedereschach Die Schwarzwurst wird von Rentnern gelobt

Staunend sei man in den Betriebshallen gestanden und habe die Abläufe verfolgt. Besonders das "High Tech" – Made in Niedereschach– verblüffte. "Hut ab vor dem, was vor allem Sie, aber auch Ihre Mitarbeiter hier vor Ort geschaffen haben", lobte Stärk. Im kommenden Frühjahr wird eine weitere Gruppe des Seniorentreffs die Möglichkeit erhalten, den Betrieb kennen zu lernen. Der Niedereschacher Seniorentreff hat so viele Mitglieder, dass es nicht möglich war, alle zur Betriebsbesichtigung mitzunehmen. Maximal 20 Besucher dürfen bei einem solchen Rundgang dabei sein.