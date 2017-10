Niedereschach Die Jüngsten zeigen große Leistung

Auch Sofia Panaev und Leoni Sarlija freuten sich mit ihrer Darbietung über eine Bronze-Medaille. Die Duos Samira Dil mit Julia Reiser und Sati Panaev mit Alissa Schechtmann präsentierten ihre Tänze sehr gelungen der Jury und gewannen ebenfalls Bronze.

Beim Gradlehrgang bestanden folgende Sportlerinnen Grad 6: Leonie Sarlija, Alissa Schechtmann, Sati Panaev. Sofia Panaev bestand erfolgreich die Prüfung zu Grad 5. Leonie Schneckenburger schloss die Prüfung zu Grad 4 ebenfalls erfolgreich ab. Im Standardtanz 1 schloss Leonie Schneckenburger mit Silber ab. Jana Schnabel, die seit diesem Jahr für die TTSG startet, durfte sich im Standardtanz 3 über Gold freuen. Seitens der TTSG ist man stolz auf seine so erfolgreichen Sportlerinnen und gratuliert zu diesen tollen Ergebnissen.

Die TTSG Niedereschach veranstaltet am kommenden Samstag, 28. Oktober, ab 8 Uhr einen Kuchenverkauf am "Nahkauf" in Niedereschach, um Spenden für die kommende Saison zu sammeln. Dabei würden sich die TTSG-Mädchen über zahlreiche Besucher an ihrem Stand freuen.