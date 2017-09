Niedereschach Die Gehweglücke soll bald geschlossen sein

Niedereschach (alb). Er wies darauf hin, dass das neue Gewerbegebiet in Fischbach zwischenzeitlich voll erschlossen wurde und sich die ersten Firmen ansiedeln. Zudem regte er an, im Bereich des Zugangs zum Gewerbegebiet ein fehlendes Gehwegstück zu bauen, nachdem sich dort ein Besitzerwechsel abzeichne und man davon ausgehen könne, dass dem Bau des Gehweges zugestimmt werde. Hierzu erklärte Ortsbaumeister Leopold Jerger, dass er mit Blick auf den Bau dieses noch fehlenden Stücks mit einem Ingenieurbüro gesprochen habe. Mit dem neuen Eigentümer werde man verhandeln. Er rechne damit, dass es in den nächsten ein bis zwei Wochen zu einer Lösung komme.