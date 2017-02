Niedereschach Die Deifel blicken auf 35 Jahre zurück

Das Rot stellt das teuflische Feuer, das Schwarz die Hölle, das Böse dar, dazu passend die grimmige Holzmaske. 1996 kam als Einzelfigur der "Oberdeifel" mit seiner fast drei Kilogramm schweren Holzmaske und dem Heidschnuckenfell dazu. Im Jahr 2001 folgte als weitere Figur der "Berlefein". Diese ist angelehnt an eine Figur, die in den Jahren 1571 bis 1583 in den Wäldern rund um Niedereschach lebte und mit dem Teufel im Bunde stand – so geschrieben im Geschichtsbuch der Gemeinde Niedereschach. Wobei sich das Motto nicht nur durch die Dekoration des Katharinensaals, sondern nahezu durch das gesamte Programm zieht, welches von den Zunftmitgliedern einstudiert wurde. Mit dabei im Programm sind auf jeden Fall die Lehr-Hexen und die Narrenzunft.

Als Programmpunkte wurden ein Deifeltanz und ein Männerballett einstudiert, Songs und Sketche werden geboten bei musikalischer Unterhaltung durch Tommy Weigold aus Trossingen. Geboten wird ein närrisches Rundum-Programm, das für jeden Besucher etwas bereit hält.

Für den kleinen und großen Durst nach dem Programm ist im Foyer eine reichhaltig bestückte Bar eingerichtet. Einlass im Katharinensaal ist ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt.

Die Veranstalter der Deifelzunft mit Zunftmeister Markus Hasler sowie derzeit 30 aktiven und 30 passiven Mitgliedern sowie 17 Kindern weisen darauf hin, dass diese Feier für alle Bürger gedacht ist. So kann jeder zu dieser Party kommen.