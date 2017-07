Niedereschach DFB honoriert Ausbildung des Nachwuchses

Neun Jahre lang spielte Nico Hug in der Jugend des SV Niedereschach, ehe er im Sommer 2011 zu den C-Junioren des SV Zimmern wechselte. In dieser Zeit wurde er mit seinen Trainern Sascha Geiger, Kurt Müller und Uli Pantel zweimal Meister, Vizemeister, Hallenbezirksmeister, gewann zahlreiche Turniere und Hallenturniere und erreichte Platz fünf in der Südbaden-Auswahl. Ergebnisse, die Nico gemeinsam mit seinen Mannschaftskameraden Tim Franczewski, Jojo Wöhrle, Luca Pantel, Yannick Reindl, Jonas Colli, Marc Müller, Samuel Grüter und vielen anderen erreichte und die andere Vereine hellhörig werden ließen.

So musste der SV Niedereschach mit einem weinenden Auge, aber auch mit Stolz im Sommer 2011 gleich drei Spieler in die Leistungszentren der Umgebung ziehen lassen: Nico Hug und Luca Pantel (SV Zimmern), sowie Yannick Reindl (FC 08 Villingen). Zwei Jahre lang feilte der SV Zimmern an den Fähigkeiten des linken Verteidigers, ehe Nico die Aufmerksamkeit des SC Freiburg erregte und im Sommer 2013 zu deren B-Junioren wechselte. Mit ihnen erreichte er in der Saison 2014/2015 den achten Tabellenplatz in der Bundesliga Süd/Südwest. Ein Jahr später erreichte er mit den A-Junioren des SC Freiburg Tabellenplatz sieben und das Viertelfinale im DFB-Junioren-Pokal.

In der vergangenen Saison erreichte er mit den A-Junioren erneut den achten Tabellenplatz und das Achtelfinale im DFB-Junioren-Vereinspokal.

Aber auch international konnte Nico bereits erste Einsätze und Erfolge verbuchen. In der U 18 Nationalmannschaft hatte er bereits drei Einsätze gegen die Niederlande, Türkei und die Schweiz. Der SV Niedereschach freut sich über die finanzielle Zuwendung seitens des SBFV und hegt insgeheim einen Wunsch, dass vielleicht ein weiterer Spieler aus den eigenen Reihen den ganz großen Sprung nach oben schafft. Denn zum Beginn der kommenden Saison wechselt mit Przemek Osada wieder ein talentierter Spieler zum SV Zimmern.