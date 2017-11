Niedereschach Der Hunger ist eines der größten Probleme

In diesem Jahr haben sich Zunftmeisterin Karin Höllein und ihre Narren dafür entschieden, den Inhalt für den Verein Liso Tanzania mit Sitz in Brigachtal zu spenden. Liso unterstützt in Dareda in Tansania ein Waisenhaus. Franziska Petzold, die selbst einen mehrmonatigen Einsatz in dem Waisenhaus absolviert hat, stellte das Projekt und die Entstehungsgeschichte des Vereins vor. "Wer dort einmal im Einsatz war, der kommt schnell vom hohen Roß herunter", so Petzold bei der Schilderung der Lebensumstände der Menschen in Dareda. Nach der Rückkehr wisse man die vielen Annehmlichkeiten hier in Deutschland erst wieder so richtig zu schätzen. Hunger und eine erschreckend hohe HIV-Rate sind nur zwei der großen Sorgen der Menschen in Dareda. Petzold stellte in Schabenhausen die betreuten Mädchen und Jungen namentlich vor und erläuterte auch konkret, wie diesen Kindern geholfen wird, angefangen von der täglichen Nahrungsaufnahme bis hin zur ärztlichen Versorgung und der Schulbildung. Ziel von Liso ist es, die Kinder bis zu deren Selbstständigkeit zu begleiten. Um sicher zu stellen, dass die Gelder an der richtigen Stelle eingesetzt werden, sind jedes Jahr Mitglieder des Vereins auf eigene Kosten in Tansania tätig. Somit konnten bisher Schulbücher für die ortsansässige Schule und die Vorschule organisiert werden sowie viele Sach- und Geldspenden direkt an Hilfsbedürftige übergeben werden. Aus Fischbach hat beispielsweise der dortige Jugendclub auf Vermittlung von Nadja Müller, die für Liso einige Monate ehrenamtlich in Dareda tätig war, den Bau eines Backofens finanziert.

n Der Verein Liso Tanzania ist telefonisch zu erreichen unter 07721/ 9 16 65 80 oder info@liso-tanzania.de. Wer Interesse hat, dort einmal selbst mitzuhelfen, kann sich gerne beim Verein melden.

