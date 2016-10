Niedereschach Der Glasfaserausbau verzögert sich

Dickster Brocken im Haushaltsplan 2017 für den Ortsteil Fischbach sei der Glasfaserausbau, zu dem die Gemeinde 360 000 Euro beisteuere.

Zu diesem Betrag hinzu komme noch die in Aussicht gestellte Förderung in Form von "satten" Zuschüssen. In diesem Bereich sei man deshalb so gut aufgestellt, weil die Gemeinde Niedereschach zum Zweckverband "Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar" gehöre. Die Maßnahme werde deshalb bereits 2017 durchgeführt, weil damit zu rechnen ist, dass in den kommenden Jahren wegen der hohen Nachfrage, die Zuschüsse nicht mehr so fließen werden.

Als weitere Maßnahme in Fischbach sei für die Bodenackerhalle ein neuer Bühnenvorhang für 9000 Euro vorgesehen. Die Überdachung und Sanierung des dortigen Treppenabganges ist auf rund 42 000 Euro veranschlagt.

Die von den Ortschaftsräten als dringend notwendig angesehene Stellplatzerweiterung für die Bodenackerhalle ist mit 80 000 Euro eingeplant. Fenstersanierungen im Bereich des Heimatmuseums kosten 8000 Euro.

Noch keine Summe liegt für ein Planungshonorar zur Erstellung eines Planes für den Vollausbau des Römerweges vor.

Dieter Petrolli wollte wissen, wann mit dem Glasfaserausbau im Ortsteil Fischbach begonnen wird. Hierzu erklärte Ragg, dass eigentlich der Start der Maßnahme noch im Jahre 2016 geplant war. Nachdem es beim Zweckverband "Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar" jedoch Kapazitätsprobleme gebe, rechne er damit, dass man erst 2017 damit beginnen werde. Hinzu komme, dass die Zuständigkeit für diesen Glasfaserausbau durch die Bildung der neuen Landesregierung in Stuttgart in ein anderes Ministerium übertragen wurde. Auch dies habe zu Verzögerungen geführt.

Andy Ettwein wies darauf hin, dass die Stellplatzerweiterung für die Bodenackerhalle eine ganz dringliche Maßnahme sei. Er bat darum, daran zu denken, dass der Parkplatzbereich auch entsprechend beleuchtet werden müsse. In der Mitte der Erweiterungsfläche wird ein größerer Beleuchtungskörper installiert.

Ortsvorsteher Peter Engesser bat mit Blick auf die Investitionen an der Schule in Fischbach Rektor Peter Singer um Auskunft darüber, wie es sich mit den geplanten Neuanschaffungen der Möbel verhält. Hierzu erklärt Singer, dass sich die Räte die ganze Situation nur einmal vor Ort anschauen müssten, dann würden sie sehen was er meine.

Da an der Grundschule in Fischbach auch jahrgangsgemischte Klassen zu verzeichnen seien, sei die ganze Sache mit der Möblierung umso gravierender.