Niedereschach Der Förderverein kann seine Ziele erfüllen

"Unserem Ziel, den Hauptverein ideell und finanziell zu unterstützen, sind wir im vergangenen Jahr gut nachgekommen", fasste Vorsitzender Jörg Mayer im Rückblick zusammen.

Die Jugendmannschaften einkleiden, Trikotsponsoren für die Teams suchen, Mitarbeit bei Familientag und Kickferien sowie die Erstellung eines Pflichtenheftes für die Homepage waren die Haupttätigkeiten des Vereins, berichtete Schriftwart Christoph Reiser in seiner Jahresbilanz. Kassierer Kai Bommer legte einen positiven Bericht vor, denn die Spendenakquise verlief ähnlich erfolgreich wie in den Vorjahren. Mehr als 6000 Euro konnten dem Hauptverein zur Verfügung gestellt werden, die unter anderem in Bälle, Trikotsätze und Trainingsanzüge investiert wurden.

Die Regularien waren schnell erledigt. Ortsvorsteher Werner Reich, der die Wahlen leitete, nutzte die Gelegenheit, um den Verantwortlichen zu danken. Jugendarbeit im Verein sei wichtiger denn je und der Wert der Arbeit der Ehrenamtlichen nicht zu unterschätzen.