Niedereschach Deftige Kost und Gedankenaustausch

Niedereschach/Dauchingen. Geboten wurden mit Blick auf das Lutherjahr ein ganz besonderer literarisch-kulinarischer Abend mit überlieferten Tischreden Martin Luthers sowie gekonnt dargebotener Flötenmusik der Gruppe Da Capo al Fine. Als Erzähler agierte Pfarrer Peter Krech, und Fritz Staiger verkörperte in mittelalterlichem Gewand und sehr gekonnt Martin Luther.

Der damaligen Zeit entsprechend wirkte so manche Rede, Aussage und so auch persönliche Einschätzung des Reformators nach heutigen Maßstaben durchaus etwas derb und daher nicht unbedingt für "zarte Gemüter" geeignet, denn mitunter hat Luther dem gemeinen Volk wohl zu genau aufs Maul geschaut. Und es tat gut, so manche Äußerung Luthers im Originalton und nicht gekürzt oder geschönt zu hören.

Vor diesem Hintergrund wies Pfarrer Peter Krech als Erzähler, gleich im Prolog darauf hin, dass er sich vorsorglich schon jetzt von der einen oder anderen Aussage Luthers distanziere und, dass die Kritik Luthers der damaligen katholische Kirche galt und nicht der heutigen, denn es habe sich seit dem Mittelalter vieles verändert. Das gelte auch für Luthers Ansichten zur Rolle der Frau.