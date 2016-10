Niedereschach Das innige Gefühl der Heimat auf Fotos fixiert

Näher beleuchtet wurden Landschaftsaufnahmen, Heuballen, Kirchturm, Regenbögen und Sonnenaufgänge. Zu sehen waren der Bachlauf des Neckars und blumengeschmückte Bauernhäuser.

Bürgermeister Ralf Ulbrich betonte, dass das historische Gebäude, die Zehntscheuer, der Inbegriff von Heimat für Lauffen sei, vor allem wenn es einen guten "Moscht" gibt. Dies fand Thomas Zihsler vom Freundeskreis ebenso. Er meinte, dass es wohl weitere Aktionen in der Zehntscheuer gäbe. Doch wohl nicht jedes Jahr eine Fotoausstellung. Die zahlreichen Besucher waren schließlich die Juroren. Sie bewerteten die Fotos und kürten die Sieger.Am Sonntagabend standen die Gewinner des Wettbewerbs fest. Der erste Preis, ein Fotoshooting, Wert 120 Euro, ging nach Deißlingen an Joachim Walter mit dem Foto "Winter am Neckar". Siegfried Rummel aus Lauffen belegte den zweiten Platz mit einem "Regenbogen" er darf an einem Intensiv-Fotokurs im Wert von 65 Euro teilnehmen. Den dritten Platz belegt dann Astrid Seidel aus Lauffen mit ihrem "Sonnenaufgang am Stallberg". Ihr Preis ist eine Einführung in die digitale Nachbearbeitung, Wert: 50 Euro.