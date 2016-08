Niedereschach Damit der Rasen gesund bleibt

Der Versuch hat sich gelohnt und nun schon über Jahre auch dank des Engagements von Gerhard Peral-Müller bestens bewährt. Es gibt keine Verbissschäden an der Elektrik, nachdem gleich zu Beginn einige Bereiche der Anlage durch Schutzzäune gesichert wurden. Und auch was die Vermehrung betrifft, klappt alles so wie erhofft und Jahr für Jahr gibt es jede Menge vierbeinigen Nachwuchs im Bereich der Anlage. Die Fuchsschafe fühlen sich dort sichtlich sowohl und an besonders heißen Tagen nutzen sie die Solarmodule sogar als Schattenspender.

Manche Rassen ausgerottet

Bei den Fuchsschafen, auch Coburger Füchse genannt, handelt es sich um eine alte Landrasse, die im 19. Jahrhundert weite Teile der europäischen Mittelgebirge besiedelte. Meist benannt nach den örtlichen Zuchtgebieten, waren sie unter vielen Namen bekannt: Eisfelder Fuchsschaf, Westerwälder Füchse, Goldfüchse, Eisfelder Füchse und vielen mehr.

Durch die Entwicklung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wenige Rassen mit hoher Fleischleistung und feiner Wolle zu züchten, wurden die Landschafe systematisch dezimiert, manche Rassen wurden vollends ausgerottet.

Dass dem Fuchsschaf dieses Schicksal erspart blieb, ist Otto Stritzel, einem Tuchhändler aus dem Fichtelgebirge, zu verdanken. Auf der Suche nach einem bodenständigen und widerstandsfähigen Schaf, das ihm außerdem gute Wolle brachte, stieß Stritzel auf das Coburger Fuchsschaf. Erst im Jahr 1966 wurde es von der DLG als Landrasse anerkannt.

Die Schafe sind widerstandsfähig, genügsam, fruchtbar und langlebig, so Gerhard Peral-Müller, der sich als früher in der Gesamtgemeinde sehr engagierter Grünen-Politiker natürlich sehr freut, dass das "lebendige Landschaftspflegemodell" im Solarpark seit Jahren so gut läuft.